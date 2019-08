Foals anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Black Bull”

Luego de publicar su álbum “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1“, con el que se presentaron nuevamente en nuestro país en la pasada edición de Lollapalooza Chile, ahora Foals entrega detalles de su prometida segunda parte, la cual tendrá su lanzamiento el próximo 18 de octubre.

“Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2” contará con un total de 10 nuevas canciones, manteniendo una coherencia con el álbum anterior en términos de estructura y sonido, aunque (a juzgar por el primer adelanto), si tendrá un sonido un poco más denso que su antecesor. Prueba de esto es la canción “Black Bull“, cuyo videoclip puedes revisar más abajo junto con otros detalles de este álbum.

Tracklist de “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2”: