Foals anuncia los detalles de su nuevo álbum: “Life Is Yours”

Foals acaba de anunciar los detalles de lo que será su próximo álbum, ya que el ahora trío publicará “Life Is Yours” el próximo 17 de junio a través de los sellos ADA y Warner UK Ltd., según fue anunciado esta jornada. El LP será sucesor de los dos trabajos que el conjunto presentó en 2019 “Everything Not Saved Will Be Lost“, en sus partes 1 y 2, tratándose también del primer disco que publican sin el tecladista Edwin Congreave.

Adicionalmente, este LP incluirá los ya estrenados singles “Wake Me Up” y “2am“. Revisa a continuación los detalles del tracklist y la portada de este nuevo adelanto.

Tracklist de “Life Is Yours”: