Foals anuncia dos nuevos discos de estudio

Era cosa de tiempo, más aún luego de anunciarse como parte del cartel de Lollapalooza Chile 2019, ya que Foals acaba de anunciar su regreso discográfico luego de varios años de silencio, y no lo hará con uno, sino que con dos nuevos trabajos de estudio. Dicha obra, aparentemente, llevará por nombre “Everything Not Saved Will Be Lost“, contando con una parte 1 y una parte 2, según manifestó la banda en un comentario hecho en sus redes sociales.

Este será el sucesor de “What Went Down” (2015), además de ser el primer LP que no contará con la presencia del bajista Walter Gervers, quien abandonó la agrupación el año pasado. Recordemos que la banda se presentará por partida doble en nuestro país, primero como parte de Lollapalooza Chile 2019, y luego con un sideshow en Cúpula Multiespacio.

Acá el tweet original con el teaser de los álbumes: