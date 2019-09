Flying Colors comparte nueva canción y video de su próximo LP: “Love Letter”

Será el próximo 4 de octubre, a través de Music Theories Recordings, cuando llegue “Third Degree“, el tercer trabajo de estudio de Flying Colors, proyecto conformado por el guitarrista Steve Morse con Mike Portnoy en la batería, Neal Morse en teclados, Dave LaRue en bajo, y Casey McPherson como vocalista, reuniendo a algunos de los nombres más destacados de la escena del metal progresivo.

Luego de estrenar las canciones “More” y “You Are Not Alone“, ahora llega un nuevo adelanto mediante el track “Love Letter“, que además cuenta con un videoclip de carácter animado, y que puedes revisar a continuación: