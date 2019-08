Flying Colors anuncia los detalles de su tercer álbum: “Third Degree”

El supergrupo Flying Colors acaba de anunciar los detalles de lo que será “Third Degree“, su tercer trabajo de estudio, el cual será publicado el próximo 4 de octubre a través de Music Theories Recordings. El sucesor de “Second Nature” (2014), ya cuenta con la canción “More” como primer adelanto, cuyo videoclip puedes revisar más abajo.

Recordemos que esta banda se compone del guitarrista Steve Morse con Mike Portnoy en la batería, Neal Morse en teclados, Dave LaRue en bajo, y Casey McPherson como vocalista, reuniendo a algunos de los nombres más destacados de la escena del metal progresivo.

Revisa a continuación todos los detalles de este lanzamiento, y su primer adelanto.

Tracklist de “Third Degree”: