Fluvial anuncia programación de su versión 2019

Queda muy poco para el lanzamiento de “Daemon“, el nuevo álbum de Mayhem, sin duda una de las bandas más importantes del movimiento black metal noruego. El disco, que verá la luz el próximo 25 de octubre, hoy recibe un nuevo adelanto a través de la canción “Falsified And Hated“, que se suma a las ya estrenadas “Worthless Abominations Destroyed” y “Of Worms And Ruins“.

Escucha el track a continuación: