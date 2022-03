Florence + The Machine anuncia nuevo álbum de estudio: “Dance Fever”

Luego de presentar algunas canciones, Florence + The Machine finalmente confirma lo que muchos esperaban: el anuncio de un nuevo disco. Esto, porque la agrupación publicará “Dance Fever“, álbum que llegará el próximo 13 de mayo y que contendrá las canciones “Heaven Is Here“, “King” y “My Love“, nueva canción que puedes escuchar al final de esta nota.

Este disco será sucesor de “High As Hope” de 2018, siendo descrito por la frontwoman Florence Welch como “un cuento de hadas en 14 canciones”. El LP está producido por la propia Welch junto a Jack Antonoff y Dave Bayley de Glass Animals, combinando diversas sonoridades y elementos que la artista describe como “Nick Cave en el club de baile”. Adicionalmente, la canción “My Love” cuenta con un videoclip dirigido por Autumn de Wilde, que te dejamos a continuación.

En cuanto al tracklist, este no fue revelado por la banda, pero lo informaremos prontamente.