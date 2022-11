Floor Jansen anuncia que se encuentra libre de cáncer

Comenzamos la semana con buenas noticias. A través de un comunicado, Nightwish informó que su vocalista Floor Jansen ahora se encuentra libre de cáncer, debido a que superó la operación para remover el tumor, teniendo que solamente pasar un tratamiento focalizado de radioterapia en las próximas semanas.

Acá el comunicado de la banda:

We are over the moon with the news that @FloorJansen_ is now cancer free! ❤️ Knowing we're starting the European tour together tomorrow in good health is something we are incredibly grateful for! We hope to see you all soon at one of our shows! 🔥

📸 Gustavo Diakov pic.twitter.com/Ab8jQ7IQjv

— Nightwish (@NightwishBand) November 19, 2022