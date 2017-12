Five Finger Death Punch publica cover de The Offspring: “Gone Away”

Hace tres semanas, los norteamericanos de Five Finger Death Punch publicaban un tema titulado “Trouble“, el que se transformaría en el primer single de su disco compilatorio, “A Decade Of Destruction“, estrenado precisamente el día de hoy.

Pues bien, además de lanzar el álbum completo (el que puedes encontrar más abajo), el grupo también compartió un lyric video del cover de “Gone Away“, original de The Offspring, corte que también está incluido en “A Decade Of Destruction”.

Puedes revisar el material a continuación: