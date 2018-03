Five Finger Death Punch anuncia nuevo disco de estudio: “And Justice For None”

En diciembre pasado, los norteamericanos de Five Finger Death Punch tenían la publicación de un álbum compilatorio titulado “A Decade Of Destruction“, el que, como indica su título, recopila material de diez de los trece años de carrera que acumulan hasta el momento. Esta movida ahora sirve como el anticipo perfecto a lo que se viene para la banda de Las Vegas: el lanzamiento de un nuevo disco de estudio.

Así es, los encabezados por Ivan Moody editarán al sucesor de “Got Your Six” (2015) el próximo 18 de mayo bajo el nombre de “And Justice For None“, transformándose aquel en el séptimo larga duración de su historia.

Previamente, el grupo había compartido la canción “Trouble“, la que estará incluida en la edición de lujo que tendrá la producción. El track listing y portada de la misma ya se revelaron, y las puedes revisar aquí:

Track listing “And Justice For None”: