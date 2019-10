Fito Paez regresa a Chile en diciembre

Novedades sobre Big Scenic Nowhere, ya que proyecto acaba de anunciar los detalles de su primer álbum de estudio, en el que participarán Nick Oliveri (Mondo Generator), Tony Reed (Mos Generator), Lisa Alley e Ian Graham (The Well), Mario Lalli (Fatso Jetson), Bill Stinson (Yawning Man), Per Wiberg (Spiritual Beggars), y Alain Johannes, y que estará disponible a partir del próximo 31 de enero a través de Heavy Psych Sounds.

El álbum llevará por nombre “Vision Beyond Horizon“, siendo el segundo lanzamiento de este combo que lideran los músicos Gary Arce (Yawning Man) y Bob Balch (Fu Manchu), ya que habían publicado un EP de dos canciones hace algunos meses. Además, la banda estrenó la canción “The Glim“, con Johannes como voz principal, y que puedes revisar a continuación junto con los detalles de este álbum.

Tracklist de “Vision Beyond Horizon”: