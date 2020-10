Fiona Apple interpretó canciones de su último álbum en el “New Yorker Festival”

No cabe duda de que “Fetch The Bolt Cutters” de Fiona Apple es uno de los mejores álbumes del año, por lo que la presentación que tuvo la artista en el “New Yorker Festival” el fin de semana sin duda es una excelente noticia. Esto, porque Apple, quien no se presenta en vivo muy seguido, se hizo parte del evento con tres canciones de este LP: “I Want You to Love Me“, “Shameika“, y “Fetch the Bolt Cutters“.

Además de la presentación, la artista también conversó con la escritora de The New Yorker, Emily Nussbaum, relatando el proceso de creación de este álbum, además de otros temas. Te dejamos a continuación con la presentación y la entrevista que Apple tuvo con Nussbaum.

Mira la presentación acá: