Festival Únicos con Pedro Aznar y David Lebón suma segunda presentación en Chile

Olivia Newton-John, reconocida cantante y actriz que participó en películas como “Grease” y “Xanadu” ha fallecido a los 73 años, hoy lunes 8 de agosto. La noticia fue publicada en el Facebook oficial de la artista con un comunicado firmado por su esposo John Easterling, quien entregó la información. “Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil“, indicó escuetamente su marido en el comunicado.

Si bien una causa de muerte no fue especificada, es importante señalar que la artista había sido diagnosticada con un cáncer de mamas, el que reaparecería en 2017. La artista no solo será recordada por su papel en “Grease” junto a John Travolta en 1978, sino que también como la responsable de hits como “You’re the One That I Want“, que estuvo entre los rankings de lo más escuchado durante casi seis meses.

Su carrera la llevó a transformarse en un ícono durante la década de los 80, donde en 1981 presentaría el que es considerado su más grande hit con “Physical“, además de la película “Xanadu” y su correspondiente banda sonora que tuvo tres singles de gran éxito, entre ellos la canción “Magic“. Indudablemente sería la película “Grease” y su papel como Sandy Olsson el rol por el que más sería recordada en el cine.

Acá el comunicado oficial de su fallecimiento: