Festival SUE vuelve con Radiohead como cabeza de cartel

La noticia que todos estábamos esperando desde hace casi una década, hoy día por fin es una realidad: Radiohead regresa a Chile luego de su primera y única visita en marzo de 2009, oportunidad en que la banda británica ofreció dos conciertos que tuvieron a la Pista Atlética repleta como escenario.

Sin embargo, eso no es todo, porque ante la envergadura de la confirmación se revivió un emblemático evento local para que la celebración fuera absoluta. Hablamos del Festival SUE, cuyas versiones de 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010 lograron reunir a nombres esenciales de la música alternativa mundial (The Strokes, Daft Punk, Massive Attack, The Mars Vola o R.E.M. entre estos).

Lo anterior significa que los autores de “Karma Police” no estarán solos, y que la jornada se extenderá por varias horas. Secundando el lineup asoma Flying Lotus, consolidado músico y productor norteamericano que ha incursionado en géneros como la electrónica, el jazz y principalmente el rap, base sobre la que editó su último larga duración, el enorme “You’re Dead!” (2014). Luego está Jonny Greenwood para presentar “Junun“, el álbum que el guitarrista realizó en 2015 junto al compositor israelí Shye Ben Tzur y el colectivo indio Rajasthan Express, y que corresponde al soundtrack del documental del mismo nombre dirigido por Paul Thomas Anderson. Cerrando el cartel, como representante chileno, aparece Föllakzoid, grupo que publicó su más reciente registro de estudio en 2015 (“III“), y que se ha hecho un gran espacio en el circuito internacional.

Sobre los encabezados por Thom Yorke, de la misma forma en que aterrizaban en suelos nacionales hace ocho años y fracción, cuando el tour correspondía a “In Rainbows” (2008), ahora la inmejorable ocasión se da como parte de las últimas fechas que la banda está realizando para promocionar “A Moon Shaped Pool“, su excelente último disco de estudio lanzado a comienzos de 2016.

Erguido sin lugar a dudas como el nombre más importante del rock de estos tiempos, Radiohead tendrá un segundo encuentro con sus seguidores locales en una temporada en que también se dejarán ver por Santiago Depeche Mode, Gorillaz, Queens Of The Stone Age, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, estos dos últimos animando la edición 2018 de Lollapalooza Chile. Para no creerlo.

La sexta edición del Festival SUE quedó agendada para el próximo 11 de abril en el Estadio Nacional, y la preventa de entradas con un 20% de descuento será sólo para clientes Entel desde el 4 al 6 de diciembre vía Puntoticket. La venta general comienza el mismo 6 de diciembre, a los siguientes precios.

Pacífico Medio: $160.000

Cancha VIP: $120.000

Pacífico Alto: $120.000

Pacífico Bajo: $100.000

Andes: $85.000

Cancha General: $60.000

Pacífico Lateral: $42.000

Galería: $30.000

Precios no incluyen cargo por servicio.