Festival Primavera Sound confirma su arribo a Chile en 2022

Con un 2022 cada vez más abultado de eventos, llega la que es probablemente la primera confirmación de tal magnitud para el próximo año. Esto, porque el gigante festival español Primavera Sound anunció su primera edición en Santiago para el próximo año, desarrollando el festival y su tradicional Primavera En La Ciudad desde el 7 al 13 de noviembre de 2022, con el festival ocurriendo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

De momento, solo contamos con la fecha, lugar y confirmación oficial, pero desde la producción confirmaron que el cartel completo del festival será liberado próximamente, presentando los artistas que estarán presentes en la cita, así como los que serán parte del denominado Primavera En La Ciudad, que apunta a llenar de música en vivo los distintos rincones de la locación de turno.

En declaraciones de Gabi Ruiz, director de Primavera Sound, “la relación entre Primavera Sound y Chile viene de lejos, pero no solo por todos los grandes artistas chilenos que han pasado por el festival. Siempre ha habido una gran relación con instituciones chilenas y, de hecho, Chile es uno de los países que más veces nos ha acompañado en Barcelona dentro del marco de Primavera Pro. Un Primavera Sound en Santiago es la mejor manera de llevar esa relación al siguiente nivel y seguir creando comunidad. Un Primavera Sound en Chile era, pues, necesario. Tenía que pasar”. Cabe señalar que la llegada del evento a nuestro país será una co-producción entre el propio festival y la productora local Rock Stgo, encabezada por Felipe Araya.

Acá el anuncio oficial:

✨Tenía que pasar. Santiago de Chile es un destino Primavera Sound

✨It had to happen. Santiago de Chile is a Primavera Sound destination

— Primavera Sound Santiago de Chile (@Primavera_STGO_) December 7, 2021