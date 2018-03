Festival IN-EDIT suma nuevos títulos y comienza su venta de entradas

Entre los próximos 18 y 23 de abril se desarrollará una nueva edición del Festival IN-EDIT, nada menos que la décimo cuarta de su historia. Será la primera vez en que el mayor evento cinematográfico local relacionado con la música se celebre durante abril y no en diciembre como en versiones pasadas.

Previamente, la organización a cargo había revelado parte de los títulos que se incluirán en la parrilla programática del encuentro, uno que tendrá lugar en cinco puntos distintos de Santiago: Teatro Nescafé De Las Artes, Teatro Oriente, Centro Arte Alameda, Cine UC y la Escuela Moderna. Algunas de las producciones confirmadas anteriormente habían sido “Eric Clapton: Life In 12 Bars“, “American Valhalla” o “Sympathy For The Devil“.

Ahora se anunciaron una serie de nuevos filmes que se proyectarán durante el certamen, entre los que se incluyen cuatro documentales que participarán en la competencia nacional, además de varios títulos que tratan desde el hardcore y el punk, hasta el jazz y los movimientos latinos.

Revisa la lista a continuación:

EXHIBICIÓN

Chasing Trane: The John Coltrane Documentary | 2016 | Estados Unidos

| 2016 | Estados Unidos Residente | 2017 | Estados Unidos

| 2017 | Estados Unidos Two Sevens Clash | 2017 | Inglaterra

| 2017 | Inglaterra Finding Joseph I. The HR from Bad Brains Documentary | 2016 | Jamaica, EE.UU.

COMPETENCIA NACIONAL

Cuando Respiro En Tu Boca: La Creación Del Disco Peces | 2018

| 2018 Riu, Lo Que Cuentan Los Cantos | 2017

| 2017 Cuatro | 2018

| 2018 Fuerza Mayor: IOVI. Los Márgenes De La Electrónica | 2018

Por otra parte, Festival IN-EDIT ya comenzó con la venta de entradas individuales y abonos para su edición 2018. Mientras que los abonos generales se encuentran disponibles vía Ticketek, los boletos para cada función se pueden adquirir en las mismas boleterías de los recintos correspondientes. Estos son los precios:

Abono General: $14.000 (no incluye cargo por servicio)

(no incluye cargo por servicio) Entrada Individual: $3.000 y $4.000

Puedes encontrar más información sobre valores y entradas AQUÍ.