Festival IN-EDIT revela parte de su programación 2018

En un abrir y cerrar de ojos ya estamos a sólo dos meses de que el Festival IN-EDIT tenga una nueva edición, esto, luego de que en septiembre pasado se anunciara que el evento no tendría una versión en 2017 y que pasaría directamente a su encuentro para esta temporada, el que finalmente se desarrollará entre los próximos 18 y 23 de abril con sede en cinco puntos de Santiago: Teatro Nescafé De Las Artes, Teatro Oriente, Centro Arte Alameda, Cine UC y la Escuela Moderna.

La decimocuarta vez del festival, uno que se encuentra absolutamente ratificado como el mayor referente de certámenes cinematográficos relacionados con la música a nivel local, nuevamente persigue como objetivo el reconocimiento de las producciones nacionales e internacionales que más se han destacado durante el último año dentro de este ítem.

Para lo anterior, habrá una organización en distintas categorías, la que se complementará con un calendario orientados a las charlas, la presencia de invitados extranjeros, música en vivo, y más.

Por supuesto, la proyección de cintas chilenas y extranjeras también ocupará gran parte de la agenda del espectáculo. En esta oportunidad, sobresaldrán títulos como “Eric Clapton: Life In 12 Bars” (estreno para Latinoamérica en IN-EDIT), “American Valhalla” (documental sobre los hitos más recientes de Iggy Pop), “Sympathy For The Devil” (cinta que detalla la faceta social y política de The Rolling Stones) o “Liberation Day” (trabajo que resume la casi imposible tarea de la banda eslovena Laibach tocando en Corea del Norte).

A continuación, puedes revisar la lista completa de los primeros títulos confirmados para el Festival IN-EDIT 2018: