Festival Fauna Primavera suma nuevos nombres y cierra cartel

Para el próximo 10 de noviembre en Espacio Broadway está agendada la edición 2018 del festival Fauna Primavera, nada menos que la octava de su historia. En esta nueva versión, una que lamentablemente no tendrá sideshows, el gran cartel de artistas se encuentra encabezado por At The Drive-In, Death Cab For Cutie, Lorde, MGMT y Warpaint (y más), a los que ahora se suma un montón de nuevos nombres.

Son la Dj rusa, Nina Kraviz, los norteamericanos de Deerhunter, la argentina Nathy Peluso y su compatriota, Gattoni, además de los nacionales, Drefquila y Fernanda Arrau, quienes se integran al cartel, el que se da por cerrado con este anuncio.

Las entradas para el evento continúan a la venta mediante sistema Puntoticket con los siguientes precios: