Festival Fauna Primavera 2018 anuncia su cartel de artistas

Ya es común ver a diversos artistas realizar versiones de otros a quienes admiran, o también invitarlos al escenario cuando comparten Line Up de un festival. Primero, Jack White fue invitado por Pearl Jam para interpretar la canción “Rockin’ In The Free World“, original de Neil Young, con la que la banda suele cerrar sus presentaciones. Lo anterior, ocurrió mientras se realizaba el festival NOS Alive en Portugal.

Luego, durante un concierto de Pearl Jam en Seattle, su lugar de origen, Eddie Vedder interpretó al comienzo de su set acústico una versión de “We’re Going To Be Friends“, original de The White Stripes, por lo que era obvio que White devolvería el favor de alguna u otra manera. Y el músico lo hizo mediante la interpretación de “Daughter“, canción incluida en el álbum “Vs.” (1993), todo esto, mientras llevó la gira de promoción de su último álbum a la ciudad de Seattle.

Lamentablemente, el único registro disponible es un audio, ya que White no permite el uso de celulares en sus conciertos. Escucha la canción acá: