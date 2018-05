Festival Fauna Primavera 2018 anuncia su cartel de artistas

Anoche dábamos a conocer a los dos primeros confirmados para la edición 2018 del festival Fauna Primavera: At The Drive-In y Death Cab For Cutie, ambos debuts en nuestro país (técnicamente será el segundo show de ATDI luego de su presentación en Cúpula Multiespacio). Ahora la productora a cargo del evento, Fauna Producciones, revela el cartel completo de artistas.

A las dos bandas mencionadas anteriormente, se suma MGMT y Warpaint. Ambas vuelven a cuatro y tres años desde su última presentación en Chile, respectivamente; los primeros en promoción de su último disco, “Little Dark Age” (2018), y las segundas con su última placa “Heads Up” (2016). Sin embargo, el festival presenta como cabeza de cartel a quien debutara en Lollapalooza 2014: Lorde. “El futuro de la música“, como alguna vez la denominara David Bowie, llega a nuestro país con dos discos bajo el brazo (“Pure Heroine” de 2013 y “Melodrama” de 2017) y un show mundialmente alabado.

El line up de Fauna Primavera lo complementan Built To Spill, Paul Kalkbrenner, Javiera Mena, Connan Mockasin, Cuco, Gus Dapperton, Rubio, Egyptian Lover, Dengue Dengue Dengue, Bronko Yotte, Raw C, Der Nautilus, Aristidez y Iarahei.

Desde anoche se encuentra habilitada una venta especial anticipada para los asistentes a Fauna Primavera 2017 y Fauna Otoño 2018 a través de sistema Puntoticket, la que dura hasta las 11:59 hrs. de hoy. Luego comienza la preventa general. Estos son los precios: