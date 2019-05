Festival Fauna Otoño 2019 anuncia horarios y cambios en el cartel

Ya está todo listo para que este sábado 4 de mayo se realice una nueva edición del festival Fauna Otoño, el cual estará encabezado por la destacada artista Ms. Lauryn Hill, quien regresa a nuestro país celebrando los 20 años de “The Miseducation Of Lauryn Hill” (1998), su disco más destacado. En el evento, también estarán nombres como The Internet, Jungle, Ana Tijoux, y otros.

Ahora, la producción a cargo acaba de anunciar los horarios del evento, además de una pequeña modificación, tratándose de la suma de Afrika Bambaataa al cartel, quien llega en reemplazo de Madlib, el que finalmente no será parte del festival. El resto del cartel se mantiene tal y como fue anunciado.

La venta de entradas para esta nueva versión del festival está disponible a través del sistema Puntoticket. Estas son las etapas de venta y sus valores:

PREVENTA:

Platea Baja Golden: $52.000

Plate Baja Silver: $48.000

Cancha: $45.000

Platea Alta Golden: $42.000

Platea Alta Silver: $38.000

Tribuna: $32.000 (AGOTADAS)

NORMAL:

Platea Baja Golden: $70.000

Platea Baja Silver: $65.000

Cancha: $60.000

Platea Alta Golden: $50.000

Platea Alta Silver: $45.000

Así queda el cartel definitivo para este año:

En cuanto a los horarios, son los siguientes: