Festival Enemies Of The Cross 2018 suma un nuevo artista y cambia de recinto

Una inesperada y muy triste noticia se acaba de producir: Dolores O’Riordan, histórica cantante de The Cranberries, falleció a los 46 años.

La información fue entregada por el representante de la artista irlandesa a través de un comunicado (que ahora fue publicado en el Facebook y Twitter oficial de The Cranberries), donde se señala que O’Riordan murió de “forma repentina” mientras se encontraba en una sesión de grabación en Londres. El texto dice lo siguiente:

La cantante irlandesa e internacional, Dolores O’Riordan, murió repentinamente el día de hoy en Londres. Tenía 46 años. La vocalista principal de la banda irlandesa, The Cranberries, estaba en Londres para una breve sesión de música. No hay más detalles disponibles en este instante.

Los miembros de la familia están devastados de oír estas noticias, y pidieron privacidad en este muy difícil momento.

Mientras que las causas del deceso aún no han sido aclaradas, The Irish Times puntualiza que The Cranberries tuvo que suspender una serie de shows en 2017 ante el estado de salud de O’Riordan. De hecho, hace menos de un mes (20 de diciembre), la misma artista de Limerick publicó un mensaje mediante las redes sociales de la banda aludiendo una recuperación. Esto era lo que decía:

Hola a todos, Dolores aquí. ¡Sintiéndome bien! Ofrecí mi primera actuación en meses durante este fin de semana, tocando algunas canciones con la banda de la casa en la fiesta anual del equipo de Billboard en Nueva York. ¡Lo disfruté mucho! ¡Feliz navidad a todos nuestros fans!

Hi All, Dolores here. Feeling good! I did my first bit of gigging in months at the weekend, performed a few songs at the Billboard annual staff holiday party in New York with the house band. Really enjoyed it! Happy Christmas to all our fans!! Xo

— The Cranberries (@The_Cranberries) 20 de diciembre de 2017