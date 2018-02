Festival Enemies Of The Cross 2018 anuncia horarios y cambios en su cartel

El próximo sábado 17 de febrero se va a desarrollar una nueva edición del festival Enemies Of The Cross, la segunda de su historia. El evento metalero, que originalmente tendría lugar en el Teatro Ex Mundo Mágico, finalmente se realizará en Arena Recoleta (Av. Einstein 898).

Lamentablemente, por problemas en su agenda, las bandas Agressor (Francia) y Solstice (Estados Unidos) tuvieron que bajarse del encuentro. En su reemplazo entran los brasileños de Power From Hell, quienes se unirán en la jornada a Whiplash, Mercilles, Frank Blackfire, y Violent Attack por el lado internacional, y a los grupos locales Kratherion, Death Living, Horrifying, Massive Power y Enforcer.

Más abajo, puedes revisar los horarios del espectáculo.

Las entradas para el festival continúan disponibles a $35.000 preventa. El día del evento tendrán un precio de $40.000. Estos son los puntos de venta: