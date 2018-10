Festival En Órbita anuncia el cartel completo de su versión 2018

El próximo 5 de octubre, Coheed & Cambria lanzará su nuevo álbum bajo el nombre de “The Unheavenly Creatures“, transformándose así en el noveno disco del grupo y en el sucesor de “The Color Before The Sun” (2015). Ahora, la banda acaba de publicar un nuevo adelanto de este, mediante la canción “Old Flames“.

Con quince canciones y 78 minutos de duración, el registro continuará la historia de la serie de cómics realizados por Claudio Sánchez y compañía, The Amory Wars, la que se relaciona directamente con cada uno de los discos editados por la banda.

Escucha el track a continuación: