Fernando Milagros se presentará en Teatro Nescafé de las Artes

The Kinks acaba de anunciar novedades sobre su álbum “Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire“, el cual recibirá un tratamiento especial por su aniversario 50. Dicho lanzamiento, verá la luz el próximo 25 de octubre, y contará con una versión remasterizada tanto en mono como en estéreo, además de la impresionante cantidad de 30 tracks adicionales.

Uno de ellos, es la canción “The Future“, la cual fue liberada esta mañana, y la puedes escuchar a continuación: