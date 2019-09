“Fear Inoculum” de Tool llega al número uno de los álbumes más vendidos

Tras casi una década sin actividades, Supergrass se reunió de manera sorpresiva el pasado fin de semana, por lo que ahora han anunciado una completa gira de reunión para 2020, además del lanzamiento de un box set que recopilará su carrera. Con motivo de los 25 años de su debut “I Should Coco” (1995), se publicará la colección “Supergrass: The Strange Ones 1994-2008“, que compilará todos los álbumes del conjunto.

Junto al mencionado debut, también estarán presentes los álbumes “In It For The Money” (1997), “Supergrass” (1999), “Life On Other Planets” (2002), “Road To Rouen” (2005), y “Diamond Hoo Ha” (2008). Además de los discos, también aparecerán diversos demos, b-sides, versiones en vivo, y descartes de las sesiones de cada uno de ellos, junto con el correspondiente libro de fotografías y un montón de memorabilia.

Si bien la colección estará disponible a partir del 24 de enero de 2020, la banda prometió estrenar cinco tracks de aquí a la fecha, con un cover a “Next To You” de The Police siendo el primero de ellos, y que puedes escuchar a continuación: