Father John Misty estrena canción y anuncia nuevo disco: “Chloë And The Next 20th Century”

En diciembre de 2021, el artista norteamericano Father John Misty comenzó a tantear algunas pistas sobre su próximo disco, pero no fue sino hasta hoy que reveló los detalles de la producción que llevará por nombre “Chloë And The Next 20th Century”, mostrándonos también su primer sencillo con la canción “Funny Girl”.

El artista también conocido como Josh Tillman, grabó su próximo larga duración con su colaborador Jonathan Wilson, donde los vientos, metales y cuerdas grabados por artistas como Dan Higgins y Wayne Bergeron, prometen darle un toque cinematográfico a este. “Chloë And The Next 20th Century” sale a la venta este 8 de abril a través de Sub Pop y Bella Union, que estará disponible en plataformas digitales, CD, vinilo, como también en formato de casete.

A continuación te dejamos con los detalles del tracklist, portada y primer adelanto:

Tracklist de “Chloë And The Next 20th Century”: