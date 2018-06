Fan reemplazó a Tom Morello en concierto de Prophets Of Rage

La semana pasada, Tom Morello sufrió una fractura en su mano, algo que claramente significaría un problema para cualquier guitarrista. Pero no para Tom, porque el músico norteamericano no cambió su agenda con Prophets Of Rage y siguió ofreciendo shows junto a la banda.

Sin embargo, en el último concierto del grupo, en Estocolmo, Morello hizo partícipe de su lesión al público, invitando a un seguidor al escenario para que lo ayudara a tocar un tema. El ex Rage Against The Machine se dirigió a los suecos y suecas de esta forma: “El jueves pasado me fracturé la mano y me la partí en dos. Mi médico me dijo que no había manera de que saliéramos de gira, y le dije que hay algunos locos hijos de puta en Suecia que necesitan saber esta mierda. ¿Hay alguien por ahí que sepa tocar realmente las canciones de Rage Against The Machine?“.

Uno de los presentes, que curiosamente es muy parecido a Morello -con algunos centímetros menos-, acudió al llamado para tocar “Bulls On Parade” de RATM, resultando en un momento muy entretenido. Puedes revisar un registro de esto a continuación: