Falleció Trevor Strnad, vocalista de The Black Dahlia Murder

Death Cab For Cutie está de regreso con el anuncio de “Asphalt Meadows“, nuevo disco que se publicará el próximo 16 de septiembre a través del sello Atlantic Records, siendo el sucesor de “Thank You For Today” de 2018. Adicionalmente, la banda liderada por Ben Gibbard ha estrenado un primer adelanto del disco con la canción “Roman Candles“, que puedes escuchar al final de esta nota.

De momento, la banda solamente presentó la portada y primer adelanto del disco, por lo que el tracklist de once canciones que componen el LP todavía es un misterio. Adicionalmente, la banda anunció una gira que los tendrá recorriendo Estados Unidos junto a bandas como Yo La Tengo, Illuminati Hotties y LOW.