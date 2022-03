Falleció Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Lamentables noticias golpean esta noche de viernes. A través de un escueto comunicado, Foo Fighters ha confirmado la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda, quien falleció repentinamente a los 50 años. La agrupación, que se presentó apenas hace una semana en nuestro país encabezando la primera jornada de Lollapalooza Chile, se encontraba actualmente con diversas actividades en vivo, incluyendo presentaciones en Estéreo Picnic de Colombia y Lollapalooza Brasil.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa infecciosa vivirá con en todos nosotros para siempre. Nuestros corazones estás con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el más estricto respeto en este inimaginable y duro momento”. Las causas del deceso no han sido reveladas.

La historia de Hawkins con la banda liderada por Dave Grohl se remonta a 1997, año en el que se hizo cargo de las baquetas para participar en todos los lanzamientos de la banda desde “There’s Nothing Left To Lose” (1999), tercer LP de la agrupación, hasta el reciente “Medicine At Midnight” de 2021. El músico será especialmente recordado por su energía en vivo y por ser el encargado de la voz cuando la agrupación presentaba en sus conciertos algunos covers de otros artistas, como por ejemplo “Somebody To Love” de Queen, interpretada en su reciente presentación en Santiago hace solo una semana.

Además de Foo Fighters, tuvo proyectos propios como Taylor Hawkins And The Coattail Riders, The Birds of Satan, y grabó las baterías del disco “No World for Tomorrow” (2007) de Coheed And Cambria.