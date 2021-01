Falleció Sylvain Sylvain, guitarrista de New York Dolls

El guitarrista de New York Dolls, Sylvain Sylvain, falleció este miércoles a la de edad de 69 años por una batalla contra el cáncer. El músico había informado sobre su enfermedad en abril del 2019 a través de la causa GoFundMe para reunir fondos para un tratamiento y mejorar su estado de salud, y la noticia de su deceso, en tanto, se dio a conocer por la página de Facebook de Lenny Kaye, guitarrista de la banda de Patti Smith.

Tras establecer una amistad con el baterista Billy Murcia, Sylvain entró a New York Dolls a cargo de las guitarras rítmicas hasta la separación de la banda, ocurrida en 1977. De todas maneras, el artista se volvió a reunir con sus compañeros para el año 2000, en el que lanzaron tres discos: “One Day It Will Please Us To Remember Even This” (2006), “Cause I Sez So” (2009) y “Dancing Backward In High Heels” (2011).

A continuación el comunicado: