Falleció Ric Ocasek, vocalista de The Cars

Lamentablemente, otro fallecimiento enluta al mundo de la música, luego de que hace pocos minutos se confirmara el deceso de Ric Ocasek, quien fuera frontman de The Cars. El vocalista, falleció a la edad de 75 años, según confirmó un reporte desde la oficina de policía de Nueva York, donde encontraron el cuerpo sin vida en su domicilio. Por el momento, se desconoce la causa de muerte, por lo que habrá que estar pendiente de más detalles.

Además de su labor como miembro de la banda, una de las más fundamentales para el new wave, Ocasek también fue un destacado productor, produciendo trabajos como “Rock For Light” (1983) de Bad Brains, “Do The Collapse” (1999) de Guided By Voices, y por supuesto, los “Green” (2001) y “Blue Album” (1994) de Weezer, por mencionar algunos.

NOTICIA EN DESARROLLO…