Falleció Reed Mullin, baterista de Corrosion Of Conformity

Otra muerte impacta el mundo de la música, luego que durante la noche de este lunes 27 de enero se diera a conocer el fallecimiento de Reed Mullin, baterista fundador de Corrosion Of Conformity que murió a los 53 años. La noticia fue entregada por la propia banda a través de redes sociales, sin especificarse las causas de su deceso.

Mullin formó Corrosion Of Conformity en 1982 junto a los guitarristas Pepper Keenan y Woody Weatherman, además del bajista Mike Dean, participando en un total de diez trabajos de estudio que la banda editó en su carrera, con el fundamental “Eye For An Eye” (1984) como el primero de ellos. Tras abandonar el grupo en 2001, Reed volvió para la reunión del conjunto en 2010, participando del álbum “No Cross No Crown” en 2018, a su vez, el último trabajo del conjunto a la fecha.

Su deceso se suma a otras dos reconocidas figuras del metal que nos dejaron durante los últimos días. Primero, el ex bajista de Nile y Divine Heresy, Joseph Payne, además de Sean Reinert el pasado 25 de enero, baterista en bandas como Death y Cynic y que falleció a los 48 años.