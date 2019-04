Falleció Paul Raymond de UFO

Hace una semana, la banda inglesa UFO tocaba en el Foro de Londres con toda su alineación, incluido Paul Raymond, tecladista y guitarrista. Hoy llega una triste información: a los 73 años, Raymond falleció por un ataque al corazón. La noticia fue dada a conocer por su pareja Sandra a través de las redes sociales del músico.

“Raymond ha fallecido hoy. Los médicos trataron de reanimarlo con éxito al principio, pero luego su sistema volvió a fallar y no hubo nada más que pudieran hacer por él, murió de un ataque al corazón. Disfrutó mucho las últimas semanas de gira con UFO en el Reino Unido e Irlanda, y estaba esperando el resto de la gira de este año. Siempre lo amaré y espero que descanse en paz hasta que lo vea de nuevo al otro lado”.

Con formación jazzística, Paul Raymond pasó por puñado de agrupaciones antes de llegar a UFO en 1976, donde participó en varios discos de los londinenses, como el en vivo “Strangers In The Night”, y los LPs “Obsession”, “No Place To Run”, “You Are Here” y “Lights Out”.