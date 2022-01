Falleció Meat Loaf a los 74 años

Se va uno de los artistas más recordados de la escena norteamericana e internacional. Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años. El cantante nacido en Dallas, cuyo verdadero nombre es Marvin Lee Aday, fue un teatral artista recordado por su trilogía de álbumes “Bat Out Of Hell“, donde el que lleva el mismo nombre, aún vende un estimado de 200.000 copias anuales, convirtiéndolo en uno de los álbumes más exitosos de la historia de la música, además de ser responsable de numerosos sencillos exitosos, incluidos “Paradise by the Dashboard Light“, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “I’ll Do Anything for Love (But I Won’t Do That)“, donde con este último ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal De Rock Solista. También desempeñó roles en películas como “The Rocky Horror Picture Show” interpretando los papeles de Eddie y del doctor Everett Scott y “Fight Club“ a Robert “Bob” Paulson. La muerte del músico fue informada a través de un comunicado firmado por su familia.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos. […] Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. De su corazón a vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!“, señaló la familia en el comunicado publicado en su página de Facebook.

Acá el comunicado: