Falleció Meat Loaf a los 74 años

Se va uno de los artistas más recordados de la escena norteamericana. Esto, porque a los 74 años ha fallecido Meat Loaf, teatral artista recordado por su trilogía de álbumes “Bat Out Of Hell“, además de roles en películas como “The Rocky Horror Picture Show” y “Fight Club“. La muerte del músico responsable de hits como “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“, fue informada a través de un comunicado firmado por su familia.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos. […] Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Le agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. De su corazón a vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!“, señaló la familia en el comunicado publicado en su página de Facebook.

Acá el comunicado: