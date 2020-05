Falleció Little Richard a los 87 años

En enero de este año se iba a presentar Turnover en nuestro país, pero por una emergencia familiar de uno de sus integrantes tuvo que postergarse hasta junio. Ahora, con toda la situación del COVID-19 era evidente que el show debería cambiar su fecha una vez más, esta vez asegurando el concierto para el próximo año, ya que la banda pisará el escenario de Club Chocolate el próximo 13 de enero de 2021, según informó la propia banda en sus redes.

En el show, los norteamericanos estarán repasando lo mejor de sus 10 años de carrera incluyendo las canciones de “Altogether“, su más reciente álbum de estudio, estrenado en noviembre de 2019. Los tickets ya adquiridos siguen siendo válidos, pero igualmente la venta sigue disponible a través de Passline a los siguientes precios:

our south american tour has been postponed to january 2021. all tickets previously purchased will remain valid for the new dates. more information at the point of purchase. pic.twitter.com/CVhTH7VvGO

— Turnover (@turnoverva) May 8, 2020