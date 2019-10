Falleció Ginger Baker, baterista de Cream, a los 80 años

Luego de estar varios días hospitalizado en un delicado estado de salud, finalmente esta mañana se confirmó el fallecimiento de Ginger Baker, quien fuera el histórico baterista de Cream. El músico, de 80 años, se encontraba hospitalizado desde el pasado 25 de septiembre, día en que la familia había comentado que se encontraba “en estado grave”, y a la espera de su eventual deceso.

Destacado como uno de los mejores bateristas de la historia, Baker fundó Cream junto a Eric Clapton y Jack Bruce, gozando de gran éxito en una carrera que los hizo establecer el legado de una de las bandas más exitosas en la historia de Reino Unido. Además de eso, el legendario baterista también trabajó con bandas como Blind Faith y Hawkwind, así como con otra leyenda, el músico nigeriano Fela Kuti.

El comunicado de la familia, a continuación:

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.

— Ginger Baker (@GingerBDrums) October 6, 2019