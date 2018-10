Falleció Geoff Emerick, reconocido ingeniero de sonido de The Beatles

Ya es sabido que Peter Murphy, el legendario vocalista de Bauhaus, volverá a nuestro país para celebrar los 40 años de una de las bandas más importantes para el rock alternativo. La cita será este próximo 13 de octubre en Teatro Caupolicán.

Pero eso no es todo, ya que en esta ocasión lo acompañará David J, bajista original y uno de los fundadores del cuarteto considerado por muchos como los padres del rock gótico, junto a quien desplegará un set especial dedicado a la interpretación integra de “In The Flat Field” (1980), álbum debut de los ingleses, además de un repaso a los más grandes éxitos de la banda que acumuló un total de cinco discos de estudio durante su carrera.

Ahora, la productora a cargo acaba de anunciar la banda invitada para esa jornada, tratándose del conjunto nacional The Fallacy, liderada por Marco Cussato, y con un estilo cercano al rock gótico con influencias de The Sisters of Mercy, Depeche Mode, The MIssion UK, entre otros.