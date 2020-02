Falleció David Roback, co-fundador de Mazzy Star

David Roback, quien fuera guitarrista y uno de los integrantes del dúo Mazzy Star, falleció ayer a la edad de 61 años. La noticia fue entregada por su representante, quien no especificó la causa del deceso. Cabe señalar, que Roback también fue parte de bandas como Rain Parade y Clay Allison, en donde desarrolló una serie de diferentes estilos.

Luego crearía Mazzy Star junto a Hope Sandoval, con quien publicó “She Hangs Brightly” (1990) para iniciar una carrera en la que lanzarían una serie de EPs, así como tres discos más: “So Tonight That I Might See” (1993), “Among My Swan” (1996) y “Seasons of Your Day” de 2013. El último lanzamiento del conjunto fue el EP “Still” de 2018.

NOTICIA EN DESARROLLO…