Fallece Rodolfo García, baterista fundador de Almendra

Descendents está de regreso anunciando un nuevo álbum, o algo así, ya que la banda confirmó hoy los detalles de un proyecto muy especial. Se trata de “9th & Walnut“, disco que será publicado el próximo 23 de julio a través de Epitaph Records, y que si bien será el nuevo LP de la banda, contiene canciones que datan incluso desde los inicios del conjunto hace cuatro décadas.

Las canciones datan de los primeros años de la banda, específicamente en 1977, las cuales fueron abandonadas hasta 2002, momento en que parte del conjunto comenzó a trabajar en ellos. Ahora, las canciones serán completadas con ayuda de Milo Aukerman, ya que el frontman estará a cargo de cantar estos tracks que datan de cuando él ni siquiera estaba en la banda.

La formación original del grupo con el guitarrista Frank Navetta, el bajista Tony Lombardo y el batería Bill Stevenson se reunieron en los estudios Blasting Room en 2002 para grabar nuevas versiones de las primeras 17 canciones que habían escrito entre 1977 y 1980, además de una versión de los británicos Dave Clark Five con “Glad All Over“. Son precisamente esos tracks los que tendrán la voz de Aukerman en esta nueva edición.

Para adelantarlo, la banda publicó la canción “Baby Doncha Know“, la que puedes conocer a continuación junto con todos los detalles del disco como su tracklist y portada.

Tracklist de “9th & Walnut”: