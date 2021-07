Fallece Robby Steinhardt, miembro fundador de Kansas

Lamentables noticias para los fans de Kansas, ya que se confirmó el fallecimiento del violinista y vocalista Robby Steinhardt, a la edad de 71 años. La noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado, donde se comentó que el músico falleció luego de presentar complicaciones a raíz de una enfermedad.

“Su violín y su voz en ‘Dust In The Wind‘, ‘Point Of No Return‘ y ‘Carry On Wayward Son‘ le han marcado a Robby un lugar sólido en la historia del rock“, señaló la familia mediante el escrito.

NOTICIA EN DESARROLLO…