Fallece Ennio Morricone a los 91 años

El próximo 25 de septiembre a través del sello Daydream Library Series, Thurston Moore publicará su álbum “By The Fire“, trabajo en donde el ex Sonic Youth comparte créditos con la alineación del también ex Sonic Youth, Steve Shelley, además de la bajista Deb Googe de My Bloody Valentine y el guitarrista James Sedwards de Nøught. Luego de mostrar la canción “Hashish“, ahora conocemos un nuevo adelanto con “Cantaloupe“, presentada exclusivamente en su canal de YouTube el pasado 4 de julio.

Revisa el track a continuación: