Fallece el pianista Keith Tippett a los 72 años

Entre los tantos proyectos de Phil Anselmo, En Minor es sin duda uno de los más diferentes a lo que acostumbra a hacer el ex vocalista de Pantera. Ahora, el conjunto de depression core, como él mismo lo describe, publicará su primer álbum de estudio titulado “When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out“, el cual estará disponible a partir del 4 de septiembre mediante el sello Housecore Records en América, mientras que en Europa será distribuido por Season Of Mist, una de las casas discográficas más destacadas del continente.

La alineación está encabezada por Philip H Anselmo, quien además de cantar también se encarga de algunas guitarras, y la completan los guitarristas Stephen Taylor y Kevin Bond, Steve Bernal en cello, Jimmy Bower en la batería, Calvin Dover en teclados y coros, Joiner Dover en bajo y Jose Gonzalez en la percusión. Cabe señalar, que la banda había publicado un EP donde se muestran algunos indicios de su sonido, e incluso el artista ha interpretado en vivo algunas de esas canciones en las últimas visitas que tuvo a nuestro país.

Acá el anuncio del álbum: