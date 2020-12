Fallece el compositor Harold Budd a los 84 años

Harold Budd, uno de los más reconocidos compositores en el mundo del ambient y el avant-garde, falleció a la edad de 84 años. La noticia fue entregada mediante redes sociales por Robin Guthrie de Cocteau Twins, uno de sus principales colaboradores en su carrera, quien lamentó la noticia y comentó un poco sobre la carrera del destacado músico.

Nacido en Los Angeles, Budd destacó principalmente en el piano, estudiando en el San Fernando Valley State College, entre otras instituciones, siempre ligado al arte. En 1970 publicó su primer trabajo grabado en estudio, “The Oak of the Golden Dreams“, luego “The Pavilion of Dreams” producida por Brian Eno, a quien el propio artista acreditaría como una influencia fundamental en el desarrollo de su carrera.

Acá el comunicado de Guthrie: