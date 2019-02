Fallece Andy Anderson, ex baterista de The Cure

Lamentable, pero cierto, otra muerte golpea el mundo musical, tratándose ahora de Andy Anderson, quien fuera baterista de The Cure durante el periodo de un año, participando en el álbum “The Top” (1984), además de las presentaciones en vivo correspondientes a esa gira. Su deceso se produjo a los 68 años producto de un cancer terminal en fase 4, el cual había sido notificado por el mismo artista en sus redes sociales la semana pasada.

El músico se presentó junto a The Cure en 1983 y 1984, apareciendo también en “Concert: The Cure Live” (1984). También tocó en bandas como The Glove, el proyecto de Robert Smith de The Cure y Steven Severin de Siouxsie and the Banshees, trabajando también con músicos de la talla de Iggy Pop, Glen Matlock, y Sham 69.

A continuación, el mensaje donde el músico confirmaba su condición: