Exodus regresa a Chile junto a Hirax y At War

El lanzamiento de “We Are Not Your Kind” ya es una realidad, por lo que Slipknot retomó la actividad en vivo previo a su lanzamiento el 9 de agosto. Para eso, la banda se presentó en “Jimmy Kimmel Live!” con sus nuevos atuendos, marcando así su primera aparición en vivo de este 2019 para interpretar “Unsainted“, canción que se transformó en el primer adelanto de este próximo trabajo de estudio.

Mira el video a continuación: