Exodus regresa a Chile con show en Teatro Caupolicán

Exodus, considerada una de las bandas más importantes del thrash metal, regresará a nuestro país el próximo domingo 27 de noviembre, fecha en la que se presentará en el Teatro Caupolicán acompañada de Criminal, Slavery y Cabrío, como bandas invitadas. En esta ocasión, la agrupación ofrecerá un recorrido por toda su extensa trayectoria, además de las canciones de su último disco “Persona Non Grata” de 2021.

Desde su formación en 1979 en San Francisco, California, Exodus ha impresionado por su intensidad y versatilidad, elementos que la han elevado a lo más alto del thrash metal a nivel mundial. Su primer disco, “Bonded By Blood” (1985), es considerado como uno de los fundamentales de la historia de este género musical. A esta placa, le siguieron otros 10 álbumes de estudio, más varias recopilaciones y discos en vivo.

Uno de los invitados será Criminal, agrupación a cargo de Anton Reisenegger formada en 1991 en Santiago y actualmente radicada en Inglaterra. Cuentan con nueve discos de estudio, el último de ellos llamado “Sacrificio”, de 2021. Este material, los ha catapultado como la banda de origen nacional con mayor proyección en el extranjero y un referente para el metal a nivel internacional.

Slavery, en tanto, fue fundada por Jimmy Ponce y Rafael Salgado en 1993. Su primer demo fue “After the war”, de 1994, a partir del cual desarrollaron un exitoso proyecto musical que los tiene como una de las bandas clásicas del metal nacional. Finalmente, en la cita también estará Cabrío, formada luego de la disolución de Kingdom Of Hate por sus ex integrantes Andrés Marchant y Mauricio Peña en 2016.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Punto Ticket. Estos son los valores: