Exodus regresa a Chile con show en Teatro Caupolicán

“Asphalt Meadows“ es el nuevo disco que Death Cab For Cutie publicará el próximo 16 de septiembre a través del sello Atlantic Records, y hoy la banda presenta un nuevo adelanto de este LP sucesor de “Thank You For Today” de 2018. Recordemos que la banda liderada por Ben Gibbard presentó la canción “Roman Candles“ como primer adelanto al anunciar el disco, el que hoy también ha liberado su tracklist.

El nuevo single viene acompañado por un videoclip a cargo de Lance Bangs, el que puedes ver al final de esta nota. A continuación te dejamos el tracklist de este disco y el nuevo single de la banda.

Tracklist de “Asphalt Meadows“:

I Don’t Know How I Survive Roman Candles Asphalt Meadows Rand McNally Here To Forever Foxglove Through The Clearcut Pepper I Miss Strangers Wheat Like Waves Fragments From The Decade I’ll Never Give Up On You

Escucha el nuevo single a continuación: