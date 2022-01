Every Time I Die anuncia su separación

Llegan novedades de Audioslave, no se trata de nueva música ni nada por el estilo, pero sí de la aparición de un registro que hasta ahora no había sido publicado de manera oficial. Se trata de la presentación que el conjunto compuesto por Chris Cornell junto a Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk realizó el año 2003 en el espacio “Sessions @ AOL“, el que no había sido publicado en ningún otro lugar luego de su aparición original.

El set consiste de cinco canciones extraídas del LP debut del proyecto, álbum homónimo publicado en 2002, entre las que destacan “Like A Stone“, “I Am The Highway” y “Gasoline“. Cabe señalar, que dicho registro fue publicado en el canal oficial de la banda en YouTube.

A continuación te dejamos con el material: